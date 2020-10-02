Beylikdüzülülerden online eğitime yoğun ilgi

Beylikdüzü Belediyesi, online eğitim platformu Coursera ile 23 Eylül'de Türkiye'yi kapsayacak bir eğitim hareketi başlattı. Şimdiye kadar 5 bin 983 kişi, 2 bin 428 farklı kurstan, 14 bin 872 eğitim aldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Beylikdüzü Belediyesi olarak yaptığımız işbirliğiyle Coursera eğitim programını Türkiye genelinde tüm yurttaşlara sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kurslara katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesinin aldığı online eğitim kurs hibesiyle dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformlarından biri olan Coursera iş birliğiyle başlattığı, tüm Türkiye'yi kapsayan uzaktan eğitim hareketine, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 50 saniyede bir öğrencinin kurs başvurusunda bulunduğu eğitim platformundan, 2 Ekim itibariyle 5 bin 983 kişi, 2 bin 428 farklı kurstan, 14 bin 872 eğitim aldı. Katılımcıların Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabileceği eğitim hareketine kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden yapılıyor. Eğitimlere başvurular ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

Beylikdüzü'nde yenilik ve inovasyonun her zaman olacağını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Coursera eğitim programından faydalanmamız ve eğitim programını tüm yurttaşlarımıza sunacak olmamız, Beylikdüzü'nün farkını ortaya koyuyor. Tüm İstanbul'a nefes olma iddiamızın ancak eğitimle ve demokrasi kültürünün gelişmesiyle mümkün olacağını biliyoruz. Fark oluşturacak ve vatandaşlarımızın hayatlarına artı değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

“İşbirliğimiz özel sonuçlar oluşturacak”

Covid-19 pandemi sürecinin online eğitimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine de dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Salgını bir eğitim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü'nden tüm Türkiye'yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlattık. Dünyanın en büyük online eğitim platformunun bir üyesi olmak, 71 milyon kayıtlı öğrencisi olan bir platformun içerisinde yer almak bizi çok mutlu etti. Biz, online eğitim platformunun en genç üyesiyiz, çok yol almamız gerekiyor. Vatandaşlarımız kurslardan faydalanmaya başladı. Bunun çok özel sonuçlarının olacağını düşünüyorum. Eğitim hayatının bu kadar kesintiye uğradığı bir dönemde, yaptığımız iş birliği ile Beylikdüzü'ndeki gençlerin yanında, Türkiye'deki gençlere de büyük bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Gençlere maksimum düzeyde iş imkanı sağlayabileceğimiz imkanlar, gençlerin kendilerini yetiştirebileceği, dijital gelişimi yaşayabileceğimiz ortamlar oluşsun istiyoruz. Bu iş birliği ile olumlu bir değişim oluşturma çabası içindeyiz. Uluslararası bağlantılarımızı da maksimum düzeye çıkarma gibi bir amacımız ve niyetimiz var” diye konuştu.