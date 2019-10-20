Beylikdüzü'nde 10 bin kişilik mantı dağıtıldı

Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birlikte düzenlediği 6. Geleneksel Kayseri Mantı Festivali'nde, vatandaşlara 10 bin kişilik mantı ikram edildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTKAYDER)'nin düzenlediği 6. Mantı Festivali, Yakuplu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Özenle hazırlanan mantılar, vatandaşlara sıcak sıcak ikram edildi. Beylikdüzü'nde geleneksel hale gelen mantı festivalinde 10 bin kişilik mantı dağıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Şatır, siyasi parti ilçe başkanları, STK'lar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte bir arada olmanın mutluluğu yaşandı.

İSTKAYDER Başkanı Fikret Şahin, mantı festivalinde yaptığı konuşmada, “Amacımız hem hemşehrilerimizle bir araya gelmek hem de Kayseri mantısını Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak” dedi. Lezzet şöleninin yaşandığı programın sonunda İSTKAYDER Başkanı Fikret Şahin; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Şatır'a ve Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker'e plaket ve forma takdiminde bulundu.

“Amaç, Bir Arada Olmak”

Beylikdüzü Belediyesi ile İSTKAYDER'in birlikte düzenlediği 6. Geleneksel Kayseri Mantı Festivali'ne katılan ve mantının Kayseri'nin milli markası haline geldiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Amaç, bir arada olmak. Hiçbir kavramı altına, üstüne eklemeden insanları kucaklaması, Kayseri sıcaklığını ortaya koyması mantı festivaline her geçen gün artan ilgiyi sağlıyor. Böyle başarılı bir organizasyonu hem Beylikdüzü hemşehrisi olarak hem de yıllardır beraber yapmanın keyfi olarak kaçırmak istemedim. Mantı Festivali'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyor; festivalin yıllar yılı devam etmesini ve Beylikdüzü'nde geleneksel çok kuvvetli işlerden biri olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bir Arada Olmanın Mutluluğunu Yaşadık^”

Mantı Festivali'ndeki konuşmasına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a festivale katkılarından dolayı teşekkür ederek başlayan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Şatır, “Mantı bahane, Gayemiz sizlerle bir araya gelmek. Bu yıl da hemşehrilerimizle bir araya gelip hasret giderdik ve bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Festivalimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum” dedi.

“Daha Nicesinde Bir Arada Olmayı Diliyorum”

Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker ise, “İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri'nin yöresel lezzetini ve Kayseri kültürünü önce Beylikdüzü'nde daha sonra tüm Türkiye'de yaşatmak adına gelenekselleştirdiğimiz mantı festivalimizde buluştuk. 6 yıldır bizleri buluşturan bu festivalin daha nicelerinde bir arada olmayı diliyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak birlik ve beraberliği çoğaltmak adına, her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte kol kola yürümenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.