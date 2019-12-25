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Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği

Beylikdüzü’nde bir AVM’de bulanan gece kulübünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beylikdüzü'nde bir AVM'de bulanan gece kulübünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çapta meydana gelen yangın nedeniyle AVM'nin içerisini duman kaplayınca iş yerleri boşaltıldı.


Yangın, Beylikdüzü'nde bir AVM'nin içerisindeki gece kulübünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar hemen müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Bu sırada yangın nedeniyle oluşan dumanlar AVM'yi kapladı. Yoğun duman nedeniyle AVM'de bulunan iş yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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