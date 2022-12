Beylikdüzü'nde aynı iş yerine 4 yılda 6'ncı hırsızlık

Beylikdüzü'nde araç lastiği satan iş yerine 4 yılda 6'ncı kez hırsız girdi. Toplam zararının 2 milyon lirayı bulduğunu söyleyen iş yeri sahibi hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan araç lastiği dükkanında Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Çalıntı olduğu düşünülen bir araçla gelen hırsızlar iş yerinin dükkanının camını kırarak dakikalar içerisinde piyasa değeri 250 bin lira olan lastik, jant ve aküleri çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızların dükkana gelip çaldıkları malları araca yükleyip kaçmaları yer aldı. Öte yandan, aynı dükkanın 4 yılda 6 kez hırsızlık olayına maruz kaldığı ve toplama zararın 2 milyonu bulduğu öğrenildi.

Aynı iş yerine 4 yılda 6'ncı hırsızlık

İş yeri sahibi Samet Koyuncu iş yerlerine yönelik 6'ncı kez hırsızlı gerçekleştiğini ifade ederek, “ İlk hırsızlık 2018 yılında yaşandı. O zamanda bu zamana bulunamıyorum ne hikmetse. Kaybımız 2 milyonu buldu. Dün yapılan hırsızlıkta da 250 bin lira kaybımız var. Üst kattaki komşularda duymuyor. Cam patlıyor. Oto lastik, akü çalıyorlar. Bir panelvan ile gelmişler 4-5 kişi camı patlatıyorlar içeri girip içerideki tüm sıfır lastikleri alıp gidiyorlar. 17 dakika da her şeyi yapıyorlar. Bu planlı yapılan bir şey. Bu bizim başımıza sürekli geliyor. Biz mağduruz. Gittik suç duyursun da da bulunduk. Bu insanlar elleri kollarını sallayarak geziyorlar. Bu sonuçta bir emek. Bizim burada emeğimizi çalıyorlar. Burada 7-8 kişi çalışıyor. Bizim emek ettiğimiz malımızı çalıyorlar. Biz her akşam yine mi hırsız gelecek diye düşünüyoruz. Gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz” dedi.