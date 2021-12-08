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Beylikdüzü'nde bir işçi 5 metre yükseklikten kanala düştü

Beylikdüzü’nde çalışma sırasında 5 metrelik yükseklikten kanala düşerek yaralanan işçi, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde çalışma sırasında 5 metrelik yükseklikten kanala düşerek yaralanan işçi, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Necati Yaşar isimli bir işçi, kanal çalışması sırasında 5 metrelik yükseklikten kanalın içerisine düştü. Çevredeki işçilerin ihbarıyla düşen işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.


Sedyeye konulan işçi düştüğü kanaldan itfaiyenin bağladığı halatlarla yukarı çıkarılarak kurtarıldı. Bacağından yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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