İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'nde 'botoks' ölüm getirdi iddiası

Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra evine giden ve fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra evine giden ve fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Beylikdüzü'nde bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, iddiaya göre kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaştı. Evine giden Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Suçlamaları kabul etmediler


Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Boyraz'ın ölümüyle ilgili 1'i doktor toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların polis ifadesinde suçu birbirine attıkları öğrenildi.



Adli kontrol şartıyla serbest


Boyraz'ın kesin ölümün nedeninin Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.