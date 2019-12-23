Beylikdüzü'nde camiden kaldırılan sabit oturaklar çay ocağında kullanılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, sandalyede oturarak namazın dinimize uygun olmadığı için sandalye ve sabit oturma sıralarının camilerden çıkartılması kararı uygulanmaya devam ediyor.

Kararın ilçe müftülüklerine ulaşması sonrası Beylikdüzü Müftülüğü, Özkan Acar Camii'nden sabit oturakları kaldırdı. Kaldırılan oturaklar caminin dinlenme alanındaki mutfağa yerleştirildi.

Sabit oturakların her geçen gün artması ile camiler, kilise görünümüne bürünüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oturarak namaz kılmaya dinimizde yer olmadığı hükmü ile sabit oturakların ve sandalyelerin kaldırılacağını açıklamasının ardından, camilerde seferberlik başlatıldı. Sabit olarak cami içerisinde tesis edilen oturaklar sökülerek, cami müştemilatlarında ihtiyaç olan alanlarda kullanılmaya başlandı. İstanbul'un, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci bölgesindeki Özkan Acar Cami'inden de kaldırılan sabit oturaklar kaldırıldı. Kaldırılan oturaklar, cemaat tarafından cami müştemilatında mutfağa yerleştirildi. Oturakların kaldırılması ile bazı kişilerin sandalye ile cami içerisinde namazı eda etmeye devam ettiğini, ancak onlarında kısa bir süre sonra temizleneceği bildirildi. İstanbul'da bazı büyük camilerde halen sökülmeyen sıralar olduğu dikkat çekerken, ilçe müftülüklerinin önümüzdeki günlerde camileri denetlemeye çıkacakları öğrenildi.