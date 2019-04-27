Beylikdüzü'nde Çerkeslerle dostluk bir adım daha öteye taşındı

Beylikdüzü'nde Çerkeslerle dostluğu bir adım öteye taşıyan Çerkes Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Adige Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov da katıldı.

Beylikdüzü'nde Çerkes kültürünün yaşatılması ve Çerkeslerle dostluğun bir adım daha öteye taşınması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 2'nci Etap'a yapılan Çerkes Kültür Evi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanında onur konuğu olarak Adige Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Çerkes dernekleri yöneticileri ve çok sayıda Çerkes vatandaş katıldı. Açılışta Çerkes çocukları, halk oyunları gösterisi de sundu. Adige Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, konuşmasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a teşekkür ederek, " Bizim için yapmış olduğu bu güzel çalışmaları ve kendisinin ne kadar çalışkan bir insan olduğunu burada kendim gördüm " ifadelerini kullandı. Ardından Başkan Çalık ve protokol kürsüde birlikte kurdele kesti.

“Çerkes kültürünün ne kadar kapsayıcı olduğunu biliyorum”

İnsanların birbirine hoşgörü ile baktıkları bir ortam oluşturmak istediklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bizim için çok önemli bir kültürün temsilcilerine burada ev sahipliği yapmak onur verici bir durumdur. Çerkes Kültür Evi'nin ve Çerkes kültürünün ne kadar kapsayıcı olduğunu ve öğrenmemiz gereken birçok kavramı içinde barındırdığını biliyorum. Biz Yaşam Vadisi sürecini yaparken burada derneklerimize ve bu tür kültür evlerine yer vermeyi hedefledik. Biz Yaşam Vadisi'ni yaşayan bir organizmaya dönüştürmek istiyoruz. İnsanların birbirine hoşgörü ile baktığı ortamlar oluşturalım istiyoruz. Bu topraklara iyiliği ve sevgiyi ekeceğiz. İnşallah Çerkes Kültür Evi de buna katkı sağlayacaktır " diye konuştu.