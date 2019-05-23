Beylikdüzü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflara yönelik olarak düzenlediği eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına Gürpınar Yeşilkent İlköğretim Okulunda devam etti. Keyifli geçen seminerin ardından, minik öğrencilere ‘Hayvanlarla Doğru İletişim' adlı kitap hediye edildi.

Öğrencilere kitap hediye edildi

İlçede bulunan ilköğretim okullarında düzenli olarak gerçekleştirilen ve çocuklara hayvan sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla üç senedir devam eden ‘Kent Hayatında Sokak Hayvanları ve Hayvan Sevgisi' eğitimi bu kez Yeşilkent İlköğretim Okulunda düzenlendi. Eğitimde, Veteriner Hekim Ahmet Köse, öğrencilere ‘Hayvanlara nasıl davranmalı, kedi ve köpeklerin vücut dili, hayvan sahiplenmek için neler yapılmalı' gibi konularda bilgi aktardı. Eğitime büyük ilgi gösteren öğrenciler, seminerde anlatılanları pürdikkat dinlerken eğitimin sonunda merak ettikleri konularda sorular da sordu. Öğrencilerin bazen şaşkınlıkla bazen de gülümseyerek dinlediği seminerin sonunda, öğrencilere Beylikdüzü Belediyesi tarafından yayınlanan ‘Hayvanlarla Doğru İletişim' adlı kitap hediye edildi.