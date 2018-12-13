Beylikdüzü'nde çocuklara özel kütüphane

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede okumayı teşvik etmek, yaygınlaştırmak, doğru ve güvenilir bilgiye hızlı erişim sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Kültür İşleri Müdürlüğü Kütüphane Şefliği, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesini hizmete açtı.

Çocukların renkli dünyaları düşünülerek tasarlanan kütüphane, 3 bin kitap ve 50 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Kütüphanede Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında 0-6 yaş aralığındaki çocuklar beraberindeki ebeveynleri eşliğinde kitap okumanın yanı sıra çocukların sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla resim, oyun, okuma ve masal atölyeleri düzenleniyor.

Beylikdüzü'nde 13 adet kütüphane bulunuyor

Çocukların merak duygularını uyandıran, eğlenerek öğrenme ve keşfetme yolunda kitap ve okuma kültürüne olan farkındalıklarını artırma yönünde hizmet veren Çocuk Kütüphanesinde ayrıca anaokulu grupları, etkinliklerini randevu sistemiyle gerçekleştirme imkanı buluyor. İlçede bulunan diğer kütüphanelerin de Kütüphane Şefliği tarafından yeni çıkan eserler, güncel ve seçkin yayınlarla koleksiyon sayıları arttırılarak,0 düzenli olarak yenileniyor. Beylikdüzü'nde kütüphane şefliği tarafından koordine edilen 1 merkez kütüphane, 4 şube kütüphane, 5 okul-şube kütüphanesi ile 3 sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen özel kütüphaneler olmak üzere toplam 13 adet kütüphane bulunuyor.