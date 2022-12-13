İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beylikdüzü'nde çöp poşetinde bulunan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı halde boş bir binanın girişine bırakılan yeni doğmuş erkek bebek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Beylikdüzü'nde çöp poşetine sarılı halde boş bir binanın girişine bırakılan yeni doğmuş erkek bebek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede kuvözde görüntülenen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde sabah saatlerinde boş bir binanın girişine çöp poşetine sarılı halde bina görevlisi tarafından yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu. Bulunan bebek, olay yerine gönderilen ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek burada tedavi altına alınırken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.