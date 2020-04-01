Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemi

Beylikdüzü Belediyesi, Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yaparak Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemini başlattı.

Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi, E-Kütüphane hizmetiyle kitapseverlere ev ortamında, binlerce kitaba erişim imkanı sağladı. Vatandaşların korona virüs salgını sürecinde bilgiye erişimine olanak sağlayan uygulamayla evde kalan bireyler nitelikli zaman geçirebilecek. E-Kütüphane hizmetinden yararlanabilmek için vatandaşların öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne üye olmaları, daha sonra da Beylikdüzü Belediyesi'nin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan ‘Kütüphane Kataloğu' sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açmaları gerekiyor.

Üyelik telefonla erişim internetten

Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'nde bulunan 3 bini aşkın kitaba, internet aracılığıyla erişim imkanı sağlayan E-Kütüphane hizmetinden yararlanmak için öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne üye olunması gerekiyor. Beylikdüzü'nde ikamet eden ve belediye kütüphanelerine üyeliği bulunmayan vatandaşlar, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında belediyenin 444 09 39 numaralı telefonundan 6083 nolu dahili ile Kütüphane Şefliği'ne bağlanarak üyelik başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Üyelik işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, sonrasında, Beylikdüzü Belediyesi'nin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan ‘Kütüphane Kataloğu' sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açarak evlerinde, dijital ortamda kitap okumanın keyfini yaşıyorlar. Kitapseverler, Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri üyelerine, e-kitapları ücretsiz okuyabilecekleri çevrimiçi bir platform sunan E-Kütüphane hizmetiyle ilgili detaylı bilgiye, belediyenin web sayfasından çözüm hattını arayarak ulaşabilirler.