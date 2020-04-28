Beylikdüzü'nde doğalgaz patlaması; alevler metrelerce yükseğe çıktı

Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin incelme başlatıldı.

Beylikdüzü Gürpınar İnönü Caddesi'nde İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle yerin altından çıkan alevler metrelerce yükseğe ulaştı. Çevredeki 2 binada büyük çaplı hasra yol açan patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıyla ulaştı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri bölgeye gelen doğal gazı kesti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken evlerine yangın sıçrama riski bulunan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis incelme başlatıldı.