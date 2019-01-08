Beylikdüzü'nde dün gece yağan kar yağışının ardından yollar karla kaplandı

Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kardan buz tutan yollarla karşılaştı.

Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı.Sabah saatlerinde işe giden birçok vatandaş ise kardan buz tutan yollarla karşılaştı. Beylikdüzü'nde kar yağışının ardından yer yer kar ile kaplı yol ve kaldırımlar kimi vatandaşları sevindirirken, kimilerinin de karla kaplı yollarda yürümekte zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu.