Beylikdüzü'nde eski koca dehşeti kamerada

Beylikdüzü'nde öfkeli kocanın eski eşi ve doktor arkadaşını öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 01.00 sularında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Er, kullandığı 01 TU 330 plakalı otomobiliyle sitenin önüne gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in içendi olduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı 34 AGL 137 plakalı otomobilin önünü kesti. Yanındaki silahı alarak otomobilden inen öfkeli koca, araca kurşun yağdırdı. Eski eşi ve arkadaşı, ağır yaralayan öfkeli koca silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Er'i özel bir hastaneye ve çocuk doktoru olana İbrahim Şilfeler'i ise ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Özlem Er ve İbrahim Şilfeler hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı ve sitenin girişini araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yaparken, çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in sağlık çalışanı arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'in evine bıraktığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde doktor İbrahim Silfeler, kullandığı otomobille Özlem Er'i bırakmak için site önüne geliyor. Bu sırada eski eş Sezgin Er, otomobilin önünü kesiyor. Bir süre konuşmanın ardından Sezgin Er silahını çıkartıyor. Doktor Şilfeler aracıyla geri kaçmaya çalışsa da zanlının kurşunlarına hedef oluyor.