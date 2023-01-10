Beylikdüzü'nde iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen iki arkadaş yol kenarında araçtan inerek tekme tokat kavga etti. Yanlarındaki kadınların da ayırmaya çalıştığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Eski Beylik Pazarı yanında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan 2 arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle bulundukları otomobilden inerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Yanlarındaki kadınların çığlıklarına ve araya girmelerine rağmen şahısların kavgası dakikalarca devam etti.

Yerde uzun süre boğuştular

Yaşanan kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahısların yanındaki kadınların uzun süre bağırarak kavgaya ayırmaya çalıştıkları birisinin diğerine vurması ve yerde uzun süre boğuşmaları yer aldı. Olay tarafların ayrılıp uzaklaşmasıyla son buldu.