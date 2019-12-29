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Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü

Beylikdüzü’nde iki çocuk annesi Binnaz K.

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın, ekiplere teslim oldu.


Olay, sabah 8:00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Eretna caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Binnaz K. ve eşi Ferhat K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce eşinin evdeki silahını alan Binnaz K., Ferhat K.'nın başına bir el ateş ederek öldürdü. İki çocuk annesi Binnaz K. olay sonrası kendini ihbar ederek polis ekiplerine teslim oldu.


İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ferhat K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Binnaz K. gözaltına alınarak karakola götürülürken polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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