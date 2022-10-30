Beylikdüzü'nde ilginç kaza: Otomobil sürgülü kapıya vurdu, 3 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde oto galeri sitesinin çıkışındaki sürgülü kapıya otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaşanan ilginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent mevkiinde bulunan oto galeri sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle siteden çıkmak isteyen bir kişi çıkış kapısına doğru yöneldi. Otomobil sürücüsü duramayarak çıkış kapısındaki sürgülü kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapının yakınında bulunan 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza anı ise kameraya anbean kaydedildi.