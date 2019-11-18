İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'nde kaçak alkol imalathanesine baskın: 1 gözaltı

İstanbul Beylikdüzü’nde polisin yaptığı operasyonda litrelerce kaçak alkol yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde polisin yaptığı operasyonda litrelerce kaçak alkol yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Yakuplu Mahallesi'ne bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler geçtiğimiz hafta yaptığı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 147 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 7 adet bandrolsüz dolu içki şişesi, 27 adet boş şişe, 240 adet şişe kapağı ve 1 adet kapak takma cihazı da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent Y. (49) ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.