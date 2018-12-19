Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İşe giden vatandaşlar fırtına ve yağış dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde gece boyunca fırtına da etkili olurken, kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İşe giden vatandaşlar ise fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.