Beylikdüzü'nde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından beklenen yağış megakentte etkili olmaya başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Beylikdüzü'nde de kendini gösterdi. Sert esen rüzgar ve kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.