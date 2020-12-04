Beylikdüzü'nde kısıtlama öncesi vatandaşlar balık tezgahına akın etti

Beylikdüzü'nde Balıkçı Kenan Balcı ise evleri yakın olanlar için gel al servislere de hafta sonu da açık olacaklarını söyledi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugün saat 21.00'dan Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlamada belirli saatlere kadar vatandaşlar evlerinin yakınlarda bulunan marketler, kasaplar ve balıkçılardan gel al servis ile alışveriş yapabilecek. Balık fiyatlarının önceki günlere göre düşmesiyle birlikte 2 günlük kısıtlamada balık alacak vatandaşlar Beylikdüzü'nde balık tezgahına akın etti. Besin değeri yüksek olarak bilinen balık almaya gelen bir vatandaş, “İnşallah biter bu hastalık, karantina günlerinde balık yiyoruz” dedi.

Bir diğer vatandaş ise, “En taze balık hangisi ise yiyoruz her hafta. Bu sefer de hamsi denk geldi hamsi yiyeceğiz” diye konuştu.

“Balık hastalıkların kalkanıdır”

Balıkçı Kenan Balcı ise, hafta sonu evi yakın olanlara da kısıtlama günlerinde gel - al servis ile hizmet verileceğini ve balığın hastalıklara karşı insan vücudunda kalkan olduğunu belirterek, “Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir. Paket servisimiz vardı. Şanslıyız hava çok güzel iri ve lezzetli hamsi geldi. Her çeşit balık mevcut. Kimse dillendirmez ama hastalıkların kalkanıdır balık. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağıdır. Balık doğal ilaçtır çocukların kemiklerini geliştiriyor yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor” şeklinde konuştu.