Beylikdüzü'nde korkunç cinayet: Kızını odaya kilitledi, karısını ve baldızını öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi kızını odaya kilitleyip önce tartıştığı baldızını ardından ise karısını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından kızı ile son fotoğrafını sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Kan donduran paylaşımdan sonra kızını tanıdığı bir esnafa bırakan zanlı ortadan kayboldu.

Olay, 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kilitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Boduroğlu daha sonra alt katta bulunan mutfakta eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunu da alıp evden ayrılan zanlı cinayetin ardından arkadaşıyla buluşmaya giderken ihbar üzerine cinayetin işlendiği eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kızıyla son kez vakit geçirmek için dolaşan baba Boduroğlu, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Öte yandan zanlının kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından tanıdığı bir esnafa bıraktığı öğrenildi.