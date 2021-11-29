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Beylikdüzü'nde liman içerisinde gemi karaya oturdu

Beylikdüzü’nde bulunan Marport Limanı’nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi baş taraftan karaya oturdu.

Beylikdüzü'nde bulunan Marport Limanı'nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi baş taraftan karaya oturdu.


Beylikdüzü'nde bulunan Marport Limanı'nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle baş taraftan karaya oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi.

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