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Beylikdüzü'nde lüks teknede yangın paniği

Beylikdüzü’nde bulunan marina içerisinde 24 metrelik teknede yangın paniği yaşandı.

Beylikdüzü'nde bulunan marina içerisinde 24 metrelik teknede yangın paniği yaşandı. Kısa sürede çalışanlar müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın Beylikdüzü'nde bulunan özel bir marina içinde park halindeki teknenin kamerasında yaşandı. Elektrik aksamdan kaynaklı olduğu söylenilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 metrelik lüks teknedeki yangın çalışanlar tarafından kontrol altına alındı. Büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporundan sonra belirlenecek.

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