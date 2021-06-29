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Beylikdüzü'nde metrobüste korkutan yangın

Haramidere’den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu.

Haramidere'den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu. Metrobüs görevlilerinin müdahalesi ile dumanlar durdurulurken araç otoparka çekildi.


Yangın saat 16.45 sırlarında Haramidere mevki Beylikdüzü metrobüs yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden sürücü yolcuları tahliye etti. Metrobüsün altından çıkan dumanlar korkuya neden oldu. Görevlerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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