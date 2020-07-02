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Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Beylikdüzü’nde otluk alanda yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evlerin olduğu bölüme doğru büyüdü. Bazı vatandaşlar yangın korkusuyla evlerini boşalttı.


Edinilen bilgilere göre Dereağzı Mahalle'sinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki evleri tehdit eden yangın, mahalleliyi de korkuttu. Bazı vatandaşların yangın korkusuyla evlerini boşalttığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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