Beylikdüzü'nde otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada

Beylikdüzü'nde dört yolu ağzında otomobilin çarptığı araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 69 AA F 163 Selim A. yönetimdeki otomobil seyir halindeyken 34 ECV 867 Sümeyye T. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 3 kişinin bulunduğu Sümeyye T. yönetimdeki araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını gören Volkan Yücetürk, "Yan dönen araç aşağıdan diğer araç ise yukarıdan geliyordu. Yan dönen araç dönmeye çalıştı hızını alamadı çarpıştılar. 2 yaralı vardı" dedi.