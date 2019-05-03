Beylikdüzü'nde Ramazan dolu dolu yaşanacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Beylikdüzü Belediyesi ilçenin dört bir yanında vatandaşların; barış, huzur ve hoşgörü ortamında bu ayı yaşayabilmesi adına hummalı bir çalışma başlattı. Yaşam Vadisi 1. Etap Sahnesi'nde haftanın her günü, Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salonda ise cuma, cumartesi, pazar günleri gerçekleşecek etkinliklerle Ramazan ayı Beylikdüzü'nde dopdolu yaşanacak. Etkinlikler, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19:30 itibariyle Yaşam Vadisi 1. Etap'ta başlayacak.

Her akşam Ramazan'ın maneviyatına uygun tasavvuf müziği dinletileri ile saat 19.30'da Yaşam Vadisi Sahnesi'nde başlayacak program; çeşitli dinletiler, söyleşiler, dini sohbetler, tiyatro ve gösterilerle gece boyu devam edecek. Ramazan programının içerisine çocukları da dahil eden Beylikdüzü Belediyesi saatler 20.25'i gösterdiğinde ise; Canım Arkadaşım, Mutluluğun Tuvali, Fırça Z, Çılgın Meyveler, Iceberg, Aslan ve Çocuk, Oyuncak Hasadı, Masallar Tatilde, Sevimli Dev ve Canım Arkadaşım isimli çocuk tiyatro oyunları sevimli minikler için hem eğitici hem de eğlendirici bir ortam sunacak.

Sunay Akın ve İlhan Şeşen izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak

Yaşam Vadisi Sahnesi'nde görmeye alışık olunan ve sevilen sanatçı Paul Dwyer, bu yıl da sahnede müzikseverlerle buluşacak. Aynı zamanda; Neyler ve Defler, Bizimkent TSM Korosu, Cem Tarım, Selçuk Balcı, Çiğdem Taştan, Beylikdüzü THM Korosu, Dilan Ekinci, Saz4, Yener Bulut ve Ümit Durak, Kalenderi, Sasa, Ceylan Kaya, Zeynep Bakşi Karatağ, Oğuzhan Bolbol, Celo Boluz, BGSO ve Salih Gündoğdu gibi usta sanatçılar dinleyicilere müzik şöleni yaşatacak. Dini sohbetlerin yapılacağı ayda merak edilen konular ise, ilahiyat hocaları tarafından aydınlatılacak. 1 Haziran Cumartesi günü ise Sunay Akın ve İlhan Şeşen izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

6.Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası'nda binlerce kişi ağırlanacak

Birbirinden önemli isimlere ev sahipliği yapacak Yaşam Vadisi Sahnesi'nde, 19 Mayıs Pazar, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında müzisyen Eda Baba özel bir konser verecek. 31 Mayıs Cuma günü ise Adnan Kahveci Mahallesi, Beylik Pazarı alanında Kadir Gecesi 6.Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası'nda on binlerce kişi aynı sofrada buluşup bereketi paylaşacak. Ramazan ayının klasiklerinden Hacivat Karagöz, Meddah, sinema ve tiyatro oyunları ile vatandaşlar anlamlı ve keyifli etkinliklere katılma imkanı bulacak.

“Ramazanda Formda Kal”

Ramazan ayına özel Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Ramazanda Formda Kal” sloganından hareketle vatandaşlar için Ramazan ayına özel harika bir egzersiz ve spor programı da hazırladı. Yaşam Vadisi'nde pazartesi-çarşamba-cuma günleri (06-17 Mayıs) 21:00 / (20-31 Mayıs) 21:15 saatlerinde; crossfit parkuru, koşu grubu, strecing ve full body çalışmaları düzenlenecek.