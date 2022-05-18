Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgardan binanın balkonu çöktü

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgardan dolayı 10 katlı bir binanın 8'nci katındaki balkonu çöktü. Ev sahibi balkonunun hasarlı olduğunu daha önce belediyeye bildirdiğini ancak önlem alınmadığını ifade etti. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde bir sitenin 10 katlı binasının 8'nci katındaki dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha öncede belediyeye hasarlı olduğu bildirilen ve önlem alınmayan balkonu üzerinde eşyalarında ağırlık yapmasıyla aniden çıkan fırtınayla birlikte çöktü. Çökme anında etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan site sakinlerinden Celal Sönmez, “5-6 yıl Önce o balkonun sıkıntılı olduğu belediyeye söylenmişti. Bugün de ansızın yıkıldı. Fırtınanın oluşmasıyla beraber oluştu. Birden yıkıldı çöktü. Yaralı vesaire yoktu. Havalar sıcak olsa çocukların oyun oynama yeriydi” dedi

“İhmalsizlik yaptı belediye”

Ev sahibi Hanım Yılmaz olay sırasında evde olmadığını ve yaşananları anlatarak, “Dilekçem belediyede. Bana gelip ‘ burası kentsel dönüşüm olacak biz karışmıyoruz' dediler. Alttan yukarıya direk verilecekte dediler. Buradan birkaç kişinin daha balkonu öyle. İhmalsizlik yaptı belediye ilgilenmedi” şeklinde konuştu.

“Rüzgar balkonu sallıyordu”

Site sakinlerinden Mehtap Keleş, balkonun rüzgardan da sallandığını gördüğünü belirterek, “Buranın bir önceki yöneticisiyim. Zaten burası kentsel dönüşüme girecek iyi bir müteahhit ile anlaşırsak. Fakat bu balkon yaklaşık 15 senedir böyle. Bir önceki kiracı buraya mobilya da yığdı. Ağırlık oluştu. Daha sonra kiracı çıktı tamirde ettirildi burası. İhmalkarlık var. Ben çamaşır topluyordum. Yıkılmasını zaten hep bekliyorduk. Rüzgar etkili oldu. Rüzgar sallıyordu balkonu” diye konuştu.