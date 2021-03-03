Beylikdüzü'nde 'sinyal kesici' cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sinyal kesici (jammer) cihaz kullanarak, kapılarının kilitlenmesini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde 8 ila 24 Şubat tarihleri arasında otodan hırsızlık olaylarının artması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İlçede söz konusu tarihlerde meydana gelen otomobillerden gerçekleştirilen hırsızlık yönteminin benzerlik taşıdığını belirleyen emniyet ekipleri, zanlı ya da zanlıların ‘jammer' diye tabir edilen sinyal kesici cihaz ile araçların kapılarının uzaktan kumandayla kapanmasını engellendiklerini belirledi.

Aynı yöntemle 16 günde 4 ayrı otomobilden 4 dizüstü bilgisayar, 1 lazer metre ve içinde kıymetli evrakların bulunduğu 1 çantanın çalındığını tespit eden ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Eşkali belirlenen hırsızın E.A. adlı bir kişi olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi takibe aldı.

“Frekans kırıcı ve sinyal kesici 2 cihaz ele geçirildi”

Kalabalık caddelerde ve otomobillerin yoğun olduğu güzergahlarda sürücülere tuzak kurup hırsızlık yapan E.A., dün ilçenin işlek caddelerinden birinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda frekans kırıcı ve sinyal kesici 2 cihaz ve 1 çalıntı çanta ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin, aracını park ederek yanına başka araçların park etmesini beklediği, park eden araç olmadığında yolun karşısına geçtiği, tekrar aracının yanına geçerek park eden başka bir aracın sinyalini kesmek suretiyle kilitlenmesini engellediği belirlendi. E.A.'nın, kilit sistemini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra da kendine ait araçla olay yerinden hızla kaçtığı anlaşıldı.

E.A., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlının aracını park ederek başka araçların park etmesini beklediği görülüyor. Sinyal kesici ile park edilen araçların kilitlenmesini engelleyen zanlının daha sonra otomobilden hırsızlık yaptığı kameralara yansıyor.