Beylikdüzü'nde sokak hayvanları için manifesto açıklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde sokak hayvanları için hazırlanan manifesto açıklandı. O sırada programın gerçekleştiği salona girerek serbestçe gezinen Badem isimli sevimli köpek ise renkli görüntüler oluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programda CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, PADOST Patili Dostlar Manifestosunu açıkladı. Programa Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ve çok sayıda hayvansever katıldı. Öte yandan manifestonun açıklandığı sırada salona giren Badem isimli sevimli köpek, salonda serbestçe gezinerek renkli görüntüler oluşturdu. Badem'in salona rahatça girmesinin ardından CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık "Bir tek onun özgürlüğü var herhalde içeriye girmeye diğerleri cesaret edemedi diyerek" salondakileri gülümsetti.

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık programda yaptığı konuşmada, "Biz toplamda 4 bin 805 tane patili dostumuzun kısırlaştırılmasını yaptık. Tabiki takiplerini de sağlıyoruz. Her geçen gün artıyor bu hizmet çeşitliliğimiz. Rehabilitasyonlarını ve işaretlenmelerini sağladık. Her birinin de resimli kayıtlarının olduğunu biliyorum. Yaklaşık 5 bin 483 patili dostumuzun alındığı yere bırakılmasını sağladık. Yine 8 bin 545 patili dostumuzu da tedavi ettik. Bin 417 patili dostumuzun da sahiplendirilmesini sağladık. Bu rakamlar çok kıymetli. Obje gibi kedi köpeğin satışına karşı bir kişiyim. O zavallı hayvanlarımızın ne hale geldiğinin en yakın şahitleri sizlersiniz. 5 bin patili dostumuza barınak hizmeti verdik. Yaklaşık 522 adet kedi evi yaptık. Barınaklarda beyin ameliyatı dışında tüm ameliyatları yapabiliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir rehabilitasyon merkezi oldu" diye konuştu.

"Bir aplikasyon uygulaması geliştirdik"

Bir aplikasyon uygulaması geliştirdiklerini söyleyen Çalık, "Uygulamaya girince mesela bir kedimiz var. Animasyon henüz daha tam kullanıma açık değil, üzerine bastığınızda yaşı, cinsi, ismi hepsi gelecek. Hayvanlarımızla ilgili bu aplikasyonu hayvanın yüzüne tutup okuttuğunuz zaman doğru hayvan olup olmadığını aplikasyondan öğrenebilirsiniz" dedi.

10 maddeden oluşan PADOST Manifestosunda, hayvanların trafik kazalarından korunmaları amacıyla trafik tabelaları hazırlanacağı, hayvan ambulansının hizmete alınacağı, veteriner hekim ve personel sayısının artırılacağı, hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla tüm okullarda eğitim programları gerçekleştirileceği, hayvanların bakımı, beslenmesi ve temizliklerin sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirileceği gibi maddeler yer aldı. Program bitiminde başkan adayı Çalık, hayvanseverlere sokak hayvanları için mama dağıttı.