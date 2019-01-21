Beylikdüzü'nde tam donanımlı hayvan hastanesi

2014-2018 yılları arasında toplamda 37 bin 716 hizmete imza atan Müdürlük ayrıca, Beylikdüzü'nde bulunan öğrencilere de sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimler veriyor.

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde; kedi evlerinden; hayvan bakım ünitelerine ve sahiplendirilme işlemlerine kadar birçok alanda hizmet veriliyor. Tüm bu hizmetler kapsamında faaliyetlerini sürdüren Müdürlük, 2014-2018 tarihleri arasında; 4 bin 805 hayvanı kısırlaştırarak, 8 bin 545'inin tedavi işlemini tamamladı. Bu tarihler arasında ayrıca 4 bin 805 hayvan ise işaretlenerek tedavi altına alındı ve 6 bin 314'üne kuduz aşısı uygulandı. Beylikdüzü'nde bugüne dek toplamda 522 kedi evi dağıtan Müdürlük aynı zamanda; bin 417 hayvanın da sahiplendirilme işlemlerini tamamladı.

“İlçede Bulunan Öğrencilere Sokak Hayvanlarıyla ilgili Eğitim Verildi”

Bu hizmetlerinin yanı sıra; ilçede bulunan 113 bin 8 öğrenciye de sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimler veren Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arasında toplamda 37 bin 716 hizmete imza attı. 2015 yılı sonundan itibaren; sokak hayvanlarının beslenmesi için yaz aylarında günlük 3 bin -3 bin 500 kilogram, kış aylarında ise 4 bin - 4 bin 500 kilogram yemek pişirilerek bakım evi içi ve dışı beslenmelerinin sağlandığı ve sağlanmaya da devam edildiğini ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel; “Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun projesiyle mevcut Geçici Hayvan Bakımevi'nin yüzde 75'i revize edilerek yeniden yapılandı ve 14 bin metrekarelik alanıyla yenilenerek tam donanımlı Hayvan Hastanesi olarak 2015 yılından bu yana hizmet vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.