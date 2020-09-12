Beylikdüzü'nde tarihi bir kanal kalıntısı tespit edildi

Beylikdüzü'nde inşaat kazısı esnasında tarihi bir kanal kalıntısına rastlandı. Alanın, tarihi ve antik dönemde ne olarak kullanıldığı ile ilgili kesin bilginin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce devam eden çalışmaların tamamlanması ile anlaşılacak.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Mavi Marmara Caddesi üzerinde yer alan Park alanı içerisinde tarihi bir kanal kalıntısı tespit edildi. İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kanal çevresindeki İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde arkeoloji kazı çalışmaları yapılmasına karar verildi. Park alanı içerisinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda ise tarihi bir yerleşime ait olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarıldı. İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 02.07.2020 tarihli toplantısı ile de Park alanı içerisinde ortaya çıkarılan kalıntıların korunması, gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi.

Antik Liman ile aynı dönemlerde kullanılmış bir yerleşim alanı olabileceği de düşünülüyor

Beylikdüzü'nde yapılan araştırma ve çalışmalar ilçenin ve çevresinin Paleolitik dönemden Antik döneme, Osmanlıdan ve Cumhuriyet döneminden bugüne kadar insanlık tarafından bir yaşam ve yerleşim alanı olarak sürekli kullanıldığını gösteriyor. Yarımburgaz Mağarası, Bathaonea Antik Yerleşimi, Anastasius Surları, Haramidere (Mimar Sinan) Köprüsü ile Cumhuriyet Dönemi Çatalca Vilayeti sınırları içerinde yer alan Anarşa(Gürpınar), Gardan(Kavaklı), Trakatya(Yakuplu) köyleri bunu gösteren örneklerden bazıları. Sahil Mahallesinde bulunan ve kaynaklarda Beylikdüzü'nün Antik Limanı olarak bilinen Liman yerleşiminin M.Ö. 4 yy ile M.S. 10 yy arasında kullanıldığı da yapılan yüzey araştırmaları sonucu bilinmekte. Park Alanı içerisinde ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların, Antik Liman yerleşimine yakın bir noktada bulunması ve benzer izler taşıyor olması, Antik Liman ile aynı dönemlerde kullanılmış bir yerleşim alanı olabileceğini düşündürüyor.

“Arkeopark projesi ile alanın halka açılmasını sağlamış olacağız”

Alanın, tarihi ve antik dönemde ne olarak kullanıldığı ile ilgili kesin bilginin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce devam eden çalışmaların tamamlanması ile anlaşılacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Park alanında kalan kalıntıların korunmasına ve alanın arkeopark olarak değerlendirilmesine yönelik taleplerimizi ilgili kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne bildireceğiz. Hazırlayacağımız ve İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun uygun göreceği bir Arkeopark projesi ile hem alanın ve kalıntıların korunmasını hem de aynı zamanda halka açılmasını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.