Beylikdüzü'nde vatandaşlar 'Çardak Altı Sohbetleri'nde keyifli vakit geçiriyor

Beylikdüzü'nde 7'nci Barış ve Sevgi Buluşmalarında bir araya gelen vatandaşlar, Çardak Altı Sohbetleri'nde keyifli vakit geçiriyor.

Yaz aylarının sonu ve sonbaharın yavaş yavaş gelişiyle beraber bu sene 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları dolu dizgin devam ediyor. Beylikdüzü'nde vatandaşların her sene yoğun ilgi gösterdiği ve alanında uzman isimleri ağırlayan Çardak Altı Sohbetleri bu sene de büyük rağbet görüyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sağlandığı 7'nci Barış ve Sevgi Buluşmalarının 5'inci gününde de vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Önce Ümit Nar moderatörlüğünde gerçekleşen 'Sahaf Söyleşileri'nde sahaflığa merak duyanlara Emin Nedret İşli ve Lütfi Seymen 'Sahaflık Tarihi' üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ardından başlayan Çardak Altı Söyleşilerinde Duygu Demirdağ moderatörlüğü'nde Bünyamin Sürmeli, Güven İslamoğlu ve Burcu Meltem Arıklı'nın katılımıyla 'Tazelenme ve Çevre' konusu konuşuldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da tüm Çardak Altı Sohbetlerinde olduğu gibi alanda yerini aldı. Sohbetin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, katılımcılara çiçek ve plaket takdim etti.

"Sosyal hayata fayda sağlayan bir çalışma içerisinde olalım istedik"

Barış ve Sevgi Buluşmalarının Beylikdüzü'nde bir gelenek haline dönüşmesini istediklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Aslında bu Beylikdüzü'nün bir geleneği haline dönüşmesini istediğimiz bir festivalimiz. Bu yıl 7'ncisini yapıyoruz. Çok önemli iki kavramı yad ettiğimiz bir etkinlik. Bu dönem pandemi koşullarında bunu yapıyoruz. Mümkün olduğunca pandemi koşullarına uygun ama bir taraftan da sosyal hayata fayda sağlayan bir çalışma içerisinde olalım istedik. Sahaf söyleşilerimiz oluyor. Çardak Altı söyleşilerinde tazelenme konularını işliyoruz. Çok özel konuklarımız oluyor" diye konuştu.