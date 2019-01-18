Beylikdüzü'nde yarıyıl tatili şenlik havasında geçecek

Beylikdüzü Belediyesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısını tamamlayan öğrencilere birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici etkinlikler hazırladı.

19 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl etkinliklerinde öğrenciler; eğitici atölye çalışmalarından, tiyatro ve sinema gösterimlerine kadar birçok programa ücretsiz katılma imkanı bulacak. Çocuklar için dopdolu geçecek bir tatil hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi, ilçede okuyan ya da ikamet eden öğrencilere bir de sürpriz hazırladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne karnesi ile gelen öğrencilere kitap hediye edilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki öğrencilerin keyifli bir yarıyıl tatili geçirmesi için birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici programlar hazırladı. 19 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl etkinliklerinde öğrenciler; eğitici atölye çalışmalarından, tiyatro ve sinema gösterimlerine kadar birçok programa ücretsiz katılma imkanı bulacak. İkamet zorunluluğu bulunmayan etkinliklere, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve ilçedeki bir alışveriş merkezi ev sahipliği yapacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında Aysberg ve Mustafa adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.

Eğlence ile eğitim bir arada

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler yaş ve kontenjan sınırı bulunan; dans, ritim, resim, keçe, karikatür, kaligrafi, pasta, marakas ve drama atölyelerinde yenilikçiliklerini arttırarak, eğlence ile eğitimi bir arada yaşayacak. Öğrencilerin 45 dakika sürecek atölye çalışmalarında yerlerini alabilmeleri için gişelerden kayıt yaptırması gerekiyor. Atölye çalışmalarının yanı sıra çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlayacak; Dr. Seuss Lorax, Tınkert Bell ve Peri Kurtaran, Neşeli Dalgalar, Vol-i, Yücel'in Çiçekleri, Charlie'nin Çikolatası Fabrikası, Garfield ve Minyonlar sinema filmleri ise bu kez çocuklar için beyaz perdeye yansıtılacak.

Karneni getir, kitabını al

Çocuklar için dopdolu programlar hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçede okuyan ya da ikamet eden öğrencilere bir de sürprizi olacak. 19 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne karnesi ile gelen öğrencilere kitap hediye edilecek. Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgiye www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşabilirler.