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Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı

Beylikdüzü’nde yaşanan öfkeli koca dehşetinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Beylikdüzü'nde yaşanan öfkeli koca dehşetinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.


Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir sitenin önünde Sezgin Er, eski eşi Özlem Er ve aynı araçta bulunan doktor İbrahim Şilfeler'i silahla öldürdükten sonra intihar etmişti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sezgin Er ve eski eşinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. Doktor İbrahim Şilfeler'in cenazesi ise memleketi Hatay'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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