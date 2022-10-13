Beylikdüzü'nde yeraltı kablosunda patlama

Beylikdüzü'nde internet kablosu çalışması sırasında yeraltından geçen elektrik kablolarına iş makinesi temas edince kablolar birdenbire patlayarak alev aldı.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre işçilerin internet kablosu çalışması sırasında iş makinesinin bir binanın elektrik kablosuna temas etmesiyle yanma başladı. Ufak çaplı patlamaların da yaşandığı bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan kablolar ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede yeraltı elektrik kablosunun patlaması nedeniyle birçok evde ve işyerinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar mağdur oldu.

“Kablolar patladı”

Konu ile ilgili konuşan esnaf İsmet Bildik, “Burada kazı işleri yapıldı ve kablolar patladı. Biz de mağduruz. Şu anda bu bölgede elektrikler yok. Saatlerdir bekliyoruz” dedi.

“Esnaf olarak mağduriyet yaşadık”

Yaşanan patlama ile ilgili konuşan bir başka esnaf Ahmet Peker ise, “Maalesef zamanında yapılan hatalardan dolayı, 30 santim derinlikten ana kablo geçince böyle bir durumla karşılaşıldı. Esnaf olarak mağduriyet yaşadık. Şu anda elektriğimiz yok. İnşallah çalışmaların bitip, elektriğimizin bir an önce gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.