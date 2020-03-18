Beylikdüzü'ndeki resmi araçlar korona virüsüne karşı ilaçlandı

Beylikdüzü Belediyesi korona virüsüne karşı önlem amaçlı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, okullar, kreşler, ibadethaneler ve parklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Belediye ayrıca korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için tüm pazar servisleri, 211 adet resmi taksi, 70 adet minibüs ve 23 adet otobüs ile durakların dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. Müdürlük ekipleri tarafından aynı zamanda; 45 adet resmi karakol aracı ile emniyet müdürlüğüne ait tüm hizmet araçlarının da alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

“Tedbirli davranarak, riski ortadan kaldırabiliriz”

Belediyenin ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek virüse karşı alınacak tedbirler konusunda kriz masası oluşturan ve ilçe halkını alınan önlemler, çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı tüm önlemleri aldık ve uygulamaya başladık. Ama maalesef bazı vatandaşlarımız bu virüsle enfekte oldu ve ne yazık ki bir vatandaşımızı da kaybettik. Yaşanan tüm gelişmeler bize gösteriyor ki yayılmayı engellemek için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz şart. Zorunlu durumlar dışında evden çıkmamak, zor da olsa sevdiklerimizle, dostlarımızla aramıza fiziksel mesafe koymak zorundayız. Tedbirli davranarak ve önlemlerimizi alarak riski ortadan kaldırabiliriz. Omuz omuza vererek bu zorlukları da hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.