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Beylikdüzü'nden deprem bölgesine yardım eli

Beylikdüzü Belediyesi deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

Beylikdüzü'nde oturan vatandaşlar kolilerle ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. İhtiyaç malzemeleri deprem bölgesine gönderilecek.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Beylikdüzü Belediyesi yardım seferberliği başlattı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından başlatılan yardım seferberliğine Beylikdüzü halkı yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde ve Beylik Pazarında kurulan yardım çadırlarına yüzlerce vatandaş depremin yaralarını sarmak için uyku tulumu, mont, battaniye, çadır, kışlık yetişkin ve çocuk ayakkabısı başta olmak üzere buna benzer ihtiyaç malzemeleri getirdi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan depoya istiflenen eşyalar önümüzdeki hafta Cuma günü yetkililere teslim edilmek üzere deprem bölgesine doğru yola çıkacak. Başkan Mehmet Murat Çalık vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyetini dile getirirken, Beylikdüzü halkının Cuma gününe kadar eşya ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kurulan noktalara ulaştırabilecekleri hatırlatmalarında bulundu.

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