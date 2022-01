Beylikdüzü'nden mahkumlar ve yakınlarına bin koli yardım

Türk Kızılay'ı Beylikdüzü Şubesi ve Kader Mahkumları Derneği işbirliği ile mektupla derneğe ulaşan Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza evinde tutuklu bulunan mahkumlara ve ailelerin bin kolilik yardım malzemesi gönderildi.

İçerisinde kitap, kıyafet, eğitim materyali ve oyuncak gibi ürünlerin bulunduğu bin koli ceza evinde bulunan bin mahkum ve ailelerine gönderildi. Beylikdüzü'nde bulunan şubeden gönderilen ürünler yeni yılın ilk gününde kargoya verildi.

Türk Kızılay'ı Beylikdüzü Şube Başkanı Atilla Kırali, Kızılay'ın yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuğunu ifade ederek, “İnsan acısı neredeyse Kızılay oradadır. Biz zaman zaman bu derneğe gelen mektuplara karınca kararınca destek veriyoruz. Bugün yılın ilk günü bu ilk günde de yine destek verelim dedik ve bin koliyi burada Türkiye'nin her tarafındaki cezaevinde bulunan mahkum ve mahkum ailelerine içinde Kuran-ı Kerim, seccade de bulunan kolileri mahkumlara ve mahkum ailelerine gönderiyoruz” diye konuştu.

Programa katılan Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, proje mimarlarına teşekkürlerini ileterek, “Bu projenin Kızılay ile işbirliğinde yapılması bizim içinde çok anlamlı. Kızılay insanı ilgilendiren her konuda özellikle ihtiyaçlı ve muhtaç olan değişik sebeplerle ihtiyaç durumuna düşmüş insanların her zaman yanında oldu ve olmaya da devam edeceğiz. Böyle bir proje bizim içinde çok anlamlı projeydi. Biraz önce başkanın da ifade ettiği gibi bugün 1000 koli ile başlatılan bu anlamlı projeye inşallah önümüzdeki aylarda yapılacak olan projelerde katkılarımız olacak. Kızılay'ı milletimiz kurdu. Kuruluş amacı sıkıntıda olan insanlarımızın yanında olmak. Yalnız ülkemizde değil dünyanın neresinde bir felaket varsa hiç coğrafyasına bakmadan çok uzak yerlere de ulaşmak suretiyle insanların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Burada anlamlı olan şu ki kader mahkumu denilen değişik nedenlerle suç işlemiş cezaevine düşmüş insanların bir an önce normal hayata dönmelerini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.