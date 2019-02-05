Beymen 2018 yılında yüzde 42 büyüdü

Beymen, 2018'de yüzde 42 büyüyerek yılı 1.8 milyar TL ciro ile kapattığını duyurdu.

Türk moda sektörünün yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alan Beymen 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek yılı 1.8 milyar TL ciro ile kapattığını duyurdu.

Markanın offline kanalda yakaladığı büyüme, online alışveriş sitesi Beymen.com'da ise yüzde 44'lük bir oran ile gerçekleşti. Müşterilerin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için alt yapı çalışmalarına yoğunlaşılan 2018 yılında 38 milyon kez ziyaret edilen sitede desktop kullanıcı sayısı yüzde 16, mobile, web site kullanıcı sayısı yüzde 64 ve app kullanıcı sayısı yüzde 79 arttı. 2018 yılında toplam trafiğin yüzde 70'i, cironun yüzde 56'sı mobile cihazlardan geldi . Mobile uygulamadan gelen cironun payı ise yüzde 32'den yüzde 38,6'ya yükseldi.

Beymen Club yüzde 44 büyüdü

2018 yılında yüzde 44'lük net büyüme performansı gösteren Beymen Club'ın da, toplam 48 mağazaya ulaştığı açıklanırken yıl boyunca İstanbul ve Ankara'nın çeşitli AVM'lerinde mağaza açılışlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirket açıklamasında, 2018 senesinde mağaza yatırımlarına devam ettiği kaydedilen şirketin, yenilenen Beymen Panora mağazasını Nisan ayında hizmete sunduğu hatırlatıldı. Daha büyük bir metrekereye ulaşan söz konusu mağazanın bünyesine kadın, erkek, ayakkabı- çanta, Blender departmanlarına ek olarak dünyaca ünlü güzellik ve exclusive niş parfüm markalarının satışa sunulduğu kozmetik departmanını da eklendi.

2018 yılında turistlerin gözdesi oldu

Beymen'in yabancı turist cirosunun 2018 yılında da yükselişini sürdürdüğü ve yüzde 133 büyüme ile 330 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamaya göre turist satışlarının toplam şirket cirosundaki payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. Ciro sıralamasında ilk sırada Çin gelirken, onu Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Katar takip etti.