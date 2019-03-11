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Beymen başarılı satış danışmanlarını ödüllendirdi

Beymen, 2018 yılında en yüksek performansı gerçekleştiren satış danışmanlarını ödüllendirdi.



Beymen'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve en yüksek performansı gerçekleştiren satış danışmanlarını ödüllendirdiği “Milyonerler Kulübü Ödülleri”, 7 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen özel bir davet ile sahiplerini buldu.



Cem Boyner ve Ümit Boyner'in aralarında yer aldığı Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Beymen Ceo'su Elif Çapçı ve çok sayıda markanın yöneticisin katıldığı törende, Türkiye genelindeki BEYMEN mağazaları ve BEYMEN Mono butiklerde 2018 yılı boyunca gerçekleştirdikleri satışlar ile 1 Milyon Dolar hedefini yakalayan başarılı satış danışmanları ödüllendirildi.



Beymen Ceo'su Elif Çapçı törendeki konuşmasında 2018 yılını yüzde %42 büyüyerek, 1.8 Milyar TL ciro ile kapattıklarını belirterek, tüm ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti. Başarılı 20 satış danışmanının tam altın ile ödüllendirildiği törende yapılan çekiliş ile Cumhur Kutlu Atalay büyük ödül olan Volkswagen Polo otomobilin sahibi oldu.

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