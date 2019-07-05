BEYMEN Club 50'inci mağazasını Ankara'da açtı

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, 50'nci mağazasını Ankara'da açtı.

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 50'inci mağazasını Ankara Gordion AVM'de açtı. Şirketten yapılan açıklamada; mağazada BEYMEN Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarının modaseverlerle buluşacağı belirtildi.

"Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Markanın yeni mağazalarla büyümeye devam edeceğini söyleyen BEYMEN CEO'su Elif Çapçı, "Markamız, 2018 yılını yüzde 44'lük net büyüme performansıyla tamamladı. Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora mağazalarını, Mayıs ayında Mersin Forum mağazasını, geçtiğimiz hafta ise İzmir Forum Bornova mağazamızı hizmete sunduk. 5 Temmuz'da açılışını gerçekleştirdiğimiz BEYMEN Club Gordion mağazamız ile ülke genelinde 50 mağazaya ulaştık. 2019 yılı boyunca markamız için yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yılsonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yeni mağaza açılışlarımız olacak" dedi.