BEYMEN Club Fotoğraf Yarışması başladı

BEYMEN Club'ın düzenlediği fotoğraf yarışması bugün itibariyle başladı. Yazın en iyi anlatıldığı fotoğraflar temalı yarışmada, son katılım tarihinin 18 Ağustos. Ayrıca; dereceye giren fotoğraflar BEYMEN Club'lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen BEYMEN Club Fotoğraf Yarışması bu yıl da devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; yarışmaya katılmak isteyenler, yazı en iyi anlatan fotoğrafları ile Instagram üzerinden #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag'i ve @beymenclub'ı etiketleyerek katılabilecekler. 12 Temmuz (bugün) itibariyle başlayan ve 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmaya katılan fotoğraflar; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali'den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 18 Ağustos, Pazar günü olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili BEYMEN Club'lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek. Ayrıca yarışmanın birincisi BEYMEN Club'dan 3 bin TL'lik, ikincisi 2 bin TL'lik, üçüncüsü ise bin TL'lik hediye çeki ile ödüllendirileceği belirtildi.