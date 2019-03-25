Beymen Club mağaza sayısını artıyor

Her sezon koleksiyonlarıyla casual giyimin güncel kodlarını yazan Geçtiğimiz hafta İzmir'de Beymen Club Agora mağazasını yenilenen yüzü ile hizmete sunan marka, Türkiye genelindeki 49.mağazasını Akmerkez'de açtı.

Yağılan şirket duyurusuna göre 202 metrekarelik alan üzerine kurulu mağaza, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.