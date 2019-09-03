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BEYMEN Club yeni mağazasını Metropol AVM'de açtı

Türk moda sektörünün önemli markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını Metropol AVM’de açtığını duyurdu.

Türk moda sektörünün önemli markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını Metropol AVM'de açtığını duyurdu.


BEYMEN Club, 52'nci mağazası olan BEYMEN Club Metropol'ü 30 Ağustos günü Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; mağazada hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonların modaseverlerle buluşacağı belirtildi.

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