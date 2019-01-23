Beymen Club'tan erkeklere özel Sonbahar Kış koleksiyonu tanıtıldı

Farklı tarz ve renklerin birleşimiyle zenginleşen Yapılan açıklamada; şıklık ve rahatlığı buluşturan stili ile dikkat çeken koleksiyonun en gözde parçaları arasında; kayak teması, kar kristalleri, dağcı sembolleri ve manzaralar ile zenginleşen sweatshirtler, jakarlı yün triko kazaklar, fermuarlı hırkalar ve garnili puf yelekler yer alıyor.

Ayrıca; lacivert beyaz ve gri tonların ağırlıkta olduğu kazak ve sweatshirtler, eşofman rahatlığındaki dokuma pantolonlar, şerit detaylar ve naylon garnilerle dinamikleşen eşofman altları, beş cepli pantolonlar ve teknolojik fermuar detaylarıyla güncellenen chinolar ile tamamlanarak koleksiyonun genç görünümünü vurgulayacak.