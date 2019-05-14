Beymen Yalıkavak Marina sezona merhaba diyor

Denize sıfır konumu ve mazarasıyla modaseverlerin tercihleri arasında bulunan Beymen Yalıkavak Marina, dünyaca ünlü modaevlerinin kadın ve erkek koleksiyonlarıyla sezona giriyor. En yeni ve trend koleksiyonların yanı sıra ayakkabıdan çantaya bir çok seçenek moda tutkunlarına sunulacak. Beymen Yalıkavak Marina'nın, Mayıs ayı boyunca her gün 10:00-22:00, Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün 10:00-01:00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.