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BEYMEN, yeni mağazasını Metropol İstanbul AVM'de açtı

Türkiye’nin yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alan BEYMEN, yeni mağazını Metropol İstanbul AVM’de açtı.

Türkiye'nin yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alan BEYMEN, yeni mağazını Metropol İstanbul AVM'de açtı.



BEYMEN, yeni mağazası Metropol İstanbul'u 7 Eylül tarihinde İstanbul Anadolu yakasının önemli merkezlerinden Metropol İstanbul AVM'de açtı. Yapılan açıklamada; yeni mağazada, dünyaca ünlü markaların kadın- erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor.

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